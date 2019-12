Wagen überschlagt sich: 19-Jähriger Reichshofer verliert Kontrolle über sein Auto

Reichshof -

Ein 19-jähriger Reichshofer hat am Dienstag auf der Eckenhagener Straße in Reichshof sich mit seinem Wagen überschlagen. Der junge Fahrer und sein 18-Jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.



Nach Angaben der Polizei verlor der 19-Jährige die Kontrolle über sein Auto, als er bei einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Beim Versuch wieder auf die Fahrbahn zu lenken überschlug sich der Wagen. An dem Auto entstand dabei hoher Sachschaden.(red)