Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwetter am Mittwoch und Donnerstag. Wie der DWD am Dienstmorgen mitteilte, kann es von Mittwochabend an bis weit in den Donnerstag hinein im Rheinland zu orkanartigen Böen und Orkanböen von bis zu Windstärke 12 kommen.

Wir halten Sie hier auf dem Laufenden, welche Auswirkungen der Sturm auf Oberberg und die Region hat.

Landesamt warnt vor starken Regenfällen

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz warnt, dass auch im Oberbergischen Kreis Wasserstände steigen und ufernahe landwirtschaftliche Flächen oder kleinere Zuwegungen überschwemmt werden könnten. In den Staulagen des Berglandes seien bis Donnerstagfrüh Gesamtregenmengen zwischen 20 und 30 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen, heißt es in einer Mitteilung.

Aus den vom Aggerverband veröffentlichten Daten geht hervor, dass sich die Pegel der Flüsse Agger und Wiehl derzeit unterhalb der mittleren Hochwassermarke bewegen.

Meldeköpfe werden um 5 Uhr besetzt

Obwohl es am Abend vielerorts im Kreisgebiet kräftig regnet, sei die Lage bislang noch ruhig, berichtet Kreisbrandmeister Wilfried Fischer auf Nachfrage. Wie berichtet, wird die Feuer- und Rettungsleitstelle in Marienheide-Kalsbach ab 22 Uhr mit mehr Personal als üblich bereitstehen, um auflaufende Notrufe schnell abarbeiten zu können.

Nach neuester Planung sollen die Unwettermeldeköpfe der 13 oberbergischen Feuerwehren um 5 Uhr am Donnerstagmorgen besetzt werden, berichtet Fischer: „Jeweils drei bis fünf Feuerwehrleute stehen dann bereit, um bei einer Vielzahl von Einsätzen diese eigenständig organisieren zu können." Ebenfalls um 5 Uhr werde die Kreisleitstelle dann ein weiteres Mal personell verstärkt.

Kreis: „Bitte beobachten Sie die Hinweise in den Medien“

Inzwischen warnt auch der Oberbergische Kreis vor dem Sturm. „Bitte beobachten Sie die Hinweise in den Medien und machen Sie Ihre Entscheidungen, ob Sie das Haus verlassen, davon abhängig, wie sich die Wetterlage entwickelt. Beobachten Sie also die Entwicklungen entscheiden Sie je nach Situation“, rät die Kreisverwaltung in einer Mitteilung. Der Kreis habe keine Hinweise darauf, dass sich die Situation hier „dramatischer entwickelt als in anderen Regionen von NRW“. Gleichzeitig könne man nach aktueller Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes aber nicht ausschließen, „dass wir es auch hier mit einem schweren Sturm zu tun haben werden.“

Die Kreisverwaltung selbst werde ihre Dienststellen am Donnerstag im Rahmen der bestehenden Öffnungszeiten und der aktuellen Corona-Regelungen geöffnet halten. „Wir behalten uns jedoch vor, bestimmte Angebote, zum Beispiel in den Corona-Teststellen des Kreises im Falle einer Zuspitzung der Lage auszusetzen und neue Termine zu vereinbaren“, heißt es.

Wird Oberberg verschont?

Lindlars Wetterfrosch Oliver Baldsiefen geht am Mittwochnachmittag nach den aktuellen Wetterprognosen davon, dass Oberberg von dem Orkantief verschont werden wird. Die Region liege am südlichen Ausläufer des Tiefs und es werde sicher Sturm geben und in den Höhenlagen auch Orkanböen von 100 oder 110 Stundenkilometern. Aber vergleichbar mit Kyrill oder Lothar werde der Orkan zumindest im Oberbergischen nicht. Das gelte nach seinem jetzigen Wissensstand auch für das zweite Orkantief, das in der Nacht von Freitag auf Samstag erwartet wird.

Kreisleitstelle holt zusätzliches Personal

Die Feuer- und Rettungsleitstelle des Oberbergischen Kreises hat angesichts der heranziehenden Orkanböen Maßnahmen ergriffen. Julian Seeger, Chef der Kreisleitstelle, berichtet, dass man seit Mittwochmorgen in Kontakt zum Deutschen Wetterdienst stehe: "Von den Meteorologen haben wir die Vorhersage für unseren Kreis präzisieren lassen. Demnach soll Oberberg ab 22 Uhr stärker vom Sturm betroffen sein."

Um für eine größere Zahl von Notrufen gewappnet zu sein, wird sich die Leitstelle ab dieser Uhrzeit verstärken: Statt der üblichen fünf Beamten werden dann sieben Mitarbeiter an den Telefonen sitzen. Weitere vier Beamte sind für den Tagesanbruch geordert, weil mit Einsetzen des Berufsverkehrs erfahrungsgemäß weitere Hilfeersuchen auflaufen, erklärt Seeger: "Zudem sind auch noch für die Morgenstunden orkanartige Böen vorhergesagt."

Auch der Kreisbrandmeister sei in die Vorbereitungen involviert, erklärt Seeger. Noch werde beraten, wann die sogenannten Unwettermeldeköpfe der Feuerwehren in den Städten und Gemeinden in Betrieb genommen werden. Die wurden bereits informiert, sich bereitzuhalten. Bei einer Vielzahl von Einsätzen könnten die Unwettermeldeköpfe ihre Einheiten selbst koordinieren.

Schulbusse fahren Donnerstag nicht

Wegen der Orkangefahr fällt in ganz NRW am Donnerstag die Schule aus. Das Busunternehmen Ovag teilte auf Anfrage mit, dass sämtliche Schulbusse und zusätzlichen Busse am Donnerstag nicht fahren. Der reguläre Linienverkehr sei zunächst nicht betroffen, so Ovag-Geschäftsführerin Corinna Güllner. „Falls Straßen wegen umstürzender Bäume gesperrt werden, werden wir darauf kurzfristig reagieren.“ Die Fahrgäste sollen bereits heute auf der Ovag-Internetseite und den elektronischen Anzeigentafeln an den Busbahnhöfen informiert werden.

Hückeswagen sagt den Wochenmarkt ab

In Hückeswagen wurde der Wochenmarkt abgesagt. Die Stadt Wipperfürth bittet darum, Parks und Friedhöfe zu meiden, wegen der Gefahr von Astbrüchen und umstürzenden Bäumen. Eventuell sollen Friedhöfe vorübergehend gesperrt werden.