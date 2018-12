Folgt Marienheide?: Waldbröls Politiker wollen Beitragspflicht für Anlieger abschaffen

Waldbröl -

Ähnlich wie die Räte anderer Kommunen in Oberberg hat jetzt auch der Waldbröler Stadtrat einstimmig eine Resolution auf den Weg gebracht, die der Pflichtbeteiligung von Anliegern an Kosten im Straßenbau ein Ende setzen soll. „Es kann keine andere Lösung mehr geben“, begründete Bernd Kronenberg, Fraktionschef der SPD, den Antrag, den seine Partei zuvor formuliert hatte.

Kaiserstraße muss eine Ausnahme sein

Grundlage dieser Zwangsbeteiligung ist das Kommunalabgabengesetz (KAG), das Vertreter aller Waldbröler Ratsfraktionen als unfair und unsolidarisch bezeichneten. Eine öffentliche Straße müsse eben dann auch öffentlich finanziert werden, ergänzte Herbert Greb (FDP).

Heier UWG will Resolution gegen KAG Wie schon in anderen oberbergischen Kommunen geschehen, soll auch der Marienheider Gemeinderat eine Resolution verabschieden, die eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für Anwohner fordert. Das will die UWG-Fraktion in Sachen Kommunalabgabengesetz (KAG) und hat einen entsprechenden Antrag zur Bauausschusssitzung im kommenden Februar gestellt. Um die Marienheider Bürger vor hohen Beitragszahlungen zu bewahren, möchte die UWG, dass vorgesehene Straßenausbaumaßnahmen vorerst ausgesetzt werden. Auf Nachfrage berichtet Bürgermeister Stefan Meisenberg, dass es in der mittelfristigen Umsetzungsplanung lediglich zwei Maßnahmen gebe, in der Beiträge nach dem KAG erhoben werden sollen – das Verkehrskonzept für den Ortskern würde ohne Anwohnerbeiträge umgesetzt. Ohnehin seien in der Gemeinde noch nie riesige Beiträge erhoben worden, so der Bürgermeister: „Alle Ausbaumaßnahmen geschehen stets mit Augenmaß und unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Anlieger.“ (ag)

Ebenfalls von der SPD vorgetreten und dann ebenso einstimmig vom Rat beschlossen wurde zudem, dass Bauvorhaben, die derzeit auf der Basis des KAG geplant werden oder worden sind, bis zur endgültigen Entscheidung der Landesregierung aufgeschoben werden. Zurzeit läuft etwa eine Volksinitiative des Bundes der Steuerzahler: Nach dessen Angaben haben rund 178 000 Menschen mit ihrer Unterschrift Protest geäußert.

Eine Ausnahme ist in Waldbröl aber die Kaiserstraße, da diese mit Fördermitteln neugestaltet werden soll. Der Antrag dazu soll früher als bisher geplant, nämlich schon 2019, gestellt werden. Rolf Knott, Leiter des Fachbereichs Bauen, betonte in der jüngsten Ratssitzung jedoch, dass Waldbröls Hauptverkehrsader 2019 ohnehin die einzige Straße sei, für die auch Anwohner zahlen sollen, „wobei die Förderung letztendlich ihnen zu Gute kommen soll“. Für die kommenden Jahre seien zurzeit Bauarbeiten an der westlichen Bahnhofstraße, am Wiedenhof, an der Industriestraße, an der Freiherr-vom-Stein-Straße sowie an der Gerberstraße mit einer Kostenbeteiligung der Anrainer geplant – sofern diese dann in der Zukunft überhaupt noch möglich sei.