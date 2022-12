Waldbröl – Bei einem Verkehrsunfall in Waldbröl sind am späten Freitagabend vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, kamen die 31-jährige Fahrerin des einen Wagens, ihr 26-jähriger Lebensgefährte und deren fünf Jahre und acht Monate alten Kinder ins Krankenhaus.

Ein 19-jähriger Waldbröler war auf der Romberger Straße mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er mit dem Pkw der Frau aus Nümbrecht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern der Polizei zufolge an. (jad)