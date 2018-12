Bielstein: Bestattungshaus Groß wird von dritter Generation übernommen

Bielstein -

Für Reiner Groß (72) kommt für seine eigene Beerdigung nur eine Erdbestattung in Frage. Mit einem vernünftigen Sarg. Tochter Julia (39) und Neffe Lukas (29) tendieren eher zum Urnenbegräbnis. Weil es ein sauberer Abschluss ist. Der Trend geht zur Einäscherung, das gilt auch in der Familie Groß.

Der Bestatter Der Beruf des Bestatters ist in Deutschland frei und ungeregelt. Er kann ohne Ausbildung oder Prüfung ausgeübt werden. Erforderlich sind lediglich ein Gewerbeschein und die Beachtung der gesetzlichen Regelungen. Seit 2003 gibt es den bundeseinheitlichen Ausbildungsberuf zur Bestattungsfachkraft. Nach Schätzung des Bestatterverbands gibt es in NRW 1200 Betriebe, von denen 1030 im Verband organisiert sind. 29 sind im Bezirk Rheinberg/Oberberg tätig. In Oberberg sterben jedes Jahr etwa 3000 Menschen. (tie)

Mehr als die Hälfte der Menschen, die das Bestattungshaus Groß unter die Erde bringt, wird in einer Urne beerdigt. In den Großstädten, weiß Lukas Groß, sind es sogar 90 Prozent. Den Bestattern ist beides recht. Für ihren Umsatz kommt es weniger auf die Bestattungsart als auf den Umfang der Dienstleistungen an, die die Kunden in Anspruch nehmen. Das Unternehmen bietet einen umfangreichen Service an. Ob Blumenschmuck oder Musik, Traueranzeige oder Behördenangelegenheiten – die Bestatter kümmern sich auf Wunsch um alle Aufgaben, die sich mit dem Ableben eines Menschen stellen.

Die Firma Groß blickt auf ein 70-jähriges Bestehen zurück. Gegründet wurde sie nach dem Krieg von Reiner Groß’ Vater Otto. Zum Jahreswechsel übernimmt nun die dritten Generation die Geschäftsführung.

Senior Reiner Groß saß noch am Steuer des ersten Bestattungswagens. Repro: Gies Foto:

Julia Groß hat wie ihr Vater noch das Handwerk des Schreiners gelernt. Die Bestattung war in der ganzen Branche lange eher ein Nebenerwerb von Betrieben, die neben Särgen auch alle anderen Arten von Holzgegenständen herstellten. Reiner Groß kann sich noch gut an die Zeiten erinnern, als die Hinterbliebenen den Sargtischlern eigenes Holz zur Verfügung stellten. Die Verstorbenen wurden tagelang zu Hause aufgebahrt. Im Sommer musste die Firma große Mengen Eis vorrätig haben, das in Fässern unter dem Sarg dafür sorgte, dass der Leichnam kühl blieb. Der Verstorbene wurde dann mit dem Pferdewagen zum Friedhof gebracht. Die Trauergemeinde marschierte kilometerweit hinterher.

Noch bis 2012 eine Schreinerei

Erst nachdem Reiner Groß 1961 in den väterlichen Betrieb eingestiegen war, ließ man einen großen Mercedes aufwendig zum Leichenwagen umbauen. Zunächst hatte sich Otto Groß auf dem Gelände der Brauerei eingemietet, später war das Gebäude hinter dem Haus Kranenberg Sitz der Schreinerei. 1998 wurde das Bestattungshaus am heutigen Standort eröffnet, bald darauf übernahm Reiner Groß die Geschäfte. Noch bis 2012 betrieb er die Schreinerei.

Urnenbegräbnisse machen inzwischen die Mehrzahl der Bestattungen aus. Gies Foto:

Trotz anfänglicher Skepsis gegenüber dem Beruf des Vaters gab Julia Groß das Tischlern auf und schloss 2010 ihre Ausbildung zur Fachgeprüften Bestatterin ab. Cousin Lukas war einen ganz anderen Weg gegangen und arbeitete bei der Unternehmensberatung Kienbaum. Doch das Bestattungswesen war ihm seit frühester Jugend vertraut. Als er sich beruflich verändern wollte, wechselte er 2017 in den Familienbetrieb. Im September legte er die Fachprüfung ab.

Die Düsternis, die man mit dem Gewerbe assoziieren mag, findet sich in den Geschäftsräumen am Bielsteiner Busbahnhof nicht wieder. Die Atmosphäre ist freundlich und hell. Es gibt einen eigenen Abschiedsraum für kleinere Trauergesellschaften .

Die Beratungsgespräche, die hier geführt werden, verlaufen sehr unterschiedlich, versichert Julia Groß. „Es kommt immer darauf an, wer verstorben ist. Ob es ein Kind war, oder die Uroma, die es endlich geschafft hat.“ Nicht selten könne man auch miteinander lachen. Manchmal müsse man zwischen uneinigen Angehörigen vermitteln.

Der Tod ist auch für die Familie Groß keine Routine. Darin liegt auch der besondere Reiz eines Berufs, der Einsätze rund um die Uhr mit sich bringt, am Wochenende und bei einer Überführung auch mal an der Nordseeküste, sagt Lukas Groß: „Jeder Tag ist anders.“