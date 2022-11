Marienhagen – Beim Überschlag mit ihrem Auto sind zwei junge Männer am frühen Samstagmorgen schwer verletzt worden. Die Polizei berichtet, dass der 20-jährige Fahrer aus Gummersbach und ein gleichaltriger Beifahrer um 2.20 Uhr auf der Talstraße von Ohlhagen in Richtung Wiehl-Marienhagen unterwegs waren. In der Marienhagener Ortsmitte kam der Wagen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Er überschlug sich und blieb in einer Grundstückseinfahrt auf dem Dach liegen.

Der Rettungsdienst versorgte die beiden Männer und brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Fahrer soll laut Polizei unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Ihm wurde für einen Test Blut abgenommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die Talstraße war für die Bergung zwei Stunden lang gesperrt. Der Sachschaden beträgt 10.000 Euro. (ag)