Alternativer Adventsmarkt Das haben sich die Betreiber in Wipperfürth ausgedacht

Wipperfürth/Kreuzberg – Auch, wenn der Alternative Adventsmarkt auf dem Hausmannsplatz coronabedingt abgesagt werden musste, so haben sich die Organisatorinnen und Organisatoren dennoch eine Alternative überlgt, um zumindest ein wenig Vorfreude aufs Fest zu verbreiten und auch den vielen Vereinen und Institutionen Einnahmequellen für den guten Zweck zu erschließen.

„Adventsmarkt to go“ in Kreuzberg

Am Freitag, 26. November, von 13.30 bis 17 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr wird an der Kindertagesstätte St. Raphael ein Verkauf stattfinden, es gibt moderne Weihnachtskränze, Fenster- und Baumschmuck, Wandkalender, Marmeladen, Liköre, Tassen und Bratapfelpunsch. Restposten werden ab nächster Woche in den Fenstern der Kita ausgestellt und nummeriert. Kaufwilllige können sich unter 0 22 67/53 81 melden und die gewünschte Nummer nennen.

Wipperfürth

Die beiden Hütten vor der Evangelischen Kirche am Markt werden ab Freitag öffnen. Bis 18. Dezember wechselt die Besetzung täglich: Privatleute, Vereine, Schulen und Kitas verkaufen im Wechsel für den guten Zweck. Geöffnet haben die beiden Buden an der Kirche am Markt jeweils am Freitag und Samstag von 11 bis 19.30 Uhr und Montag bis Donnerstag je von 15 bis 19.30 Uhr.

Hier ein Überblick über das Angebot der ersten Tage: Den Auftakt am heutigen Freitag, 26. November, gestalten die Pfadfinder mit Basteleien und die Evangelische Gemeinde mit Crêpes, Spiralkartoffeln, Glühwein und Lumumba. Am Samstag, 27. November, gibt es Weihnachtsgestecke und Kränze und die Ferienfreizeit der Katholischen Kirche kommt mit Glühwein, Lasergravuren, Kakao und Waffeln. Am Montag, 29. November, gibt es selbst genähte Artikel und ein privater Freundeskreis sorgt für Bratapfellikör mit Sahnehaube und verkauft weitere Dekoartikel. (lb)