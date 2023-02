Bücherei Lindlar Helle Räume und mehr Platz

Lindlar – Helle, neu gestaltete Räume und mit deutlich mehr Platz für Medien und Leser – so präsentiert sich die Gemeindebücherei in ihrer neuen Heimat am Marktplatz. Wie berichtet, ist die Bücherei aus der „Alten Schule“ an der Eichenhofstraße in den 1. Stock über dem Rewe-Markt eingezogen. Am Freitagmorgen wurde die offizielle Eröffnung gefeiert.

Lebensmittelmarkt und eine Bücherei, „das passt total gut zusammen“

„Vor einigen Monaten war hier fast noch ein Rohbau“, sagte Bürgermeister Dr. Georg Ludwig. Doch mit der Rewe-Petz Gruppe als Eigentümer sei man sich schnell einig geworden. Rewe sei sehr stark auf die Bedürfnisse des Büchereiteams eingegangen, bei Wandfarbe, Bodenbelag, Sonnenschutz und der Internetanbindung. Ludwig dankte auch den Sponsoren (siehe Kasten) und den engagierten Ehrenamtlern des Büchereiteams und des Fördervereins, die den Umzug der Bücherei unterstützt haben.

Sponsoren

2800 Euro: Deutscher Bibliothekenverband

1600 Euro: Volksbank Berg 1500 Euro: Kulturstiftung der Kreissparkasse Köln

Sachspenden von der Firma Döpper aus Lindlar

kostenlose Hilfe beim Umzug durch die Firmen Wolfgang Russow und ABC-Umzüge

Spenden von Privatleuten für den Förderverein

„Es ist wunderschön geworden“, lobte Meike Sanktjohanser, die Geschäftsführerin der Rewe-Petz GmbH. Ein Lebensmittelmarkt und eine Bücherei, „das passt total gut zusammen“. Beeindruckend sei vor allem das hohe ehrenamtliche Engagement, das hinter der Bücherei stehe, das spreche auch für die Gemeinde Lindlar.

Der Förderverein der Bücherei hatte die Bevölkerung zu Spenden aufgerufen. Mit Erfolg, wie Marlene Esser, die Vorsitzende des Vereins, sagte. „Wir haben einige hohe Spenden von Privatleuten erhalten, dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken.“