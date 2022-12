Wipperfürth – Die Arbeiten am neuen Standort der Stadtbücherei neben der evangelischen Kirche am Markt schreiten voran. Jetzt wurden das Logo der Stadt und der Schriftzug Stadtbibliothek außen an dem Gebäude angebracht. Ende April sollen Umbau und Umzug erledigt sein und die Stadtbücherei am neuen Standort eröffnet werden.

Und in der Bürgerschaft organisiert sich zur Zeit Unterstützung für die Bibliothek. Es soll ein Förderverein gegründet werden. Ein erstes offizielles Gespräch mit der Stadtverwaltung und Sabine Weth, der Leiterin der Bücherei hat bereits stattgefunden.

Bücherei in Lindlar sucht Freiwillige

Kontakt nach Lindlar haben die Wipperfürther bereits aufgenommen, denn: Dort wird die Gemeindebücherei ehrenamtlich geführt. Seit Juli 2021 ist die Ausleihe im Obergeschoss des Rewe-Marktes am Marktplatz zu finden. Wie die Bücherei mitteilt gab es sei der Wiederöffnung zahlreiche Neuanmeldungen. Vor allem Familien mit jüngeren Kindern nutzen das Angebot. Angesichts des regen Zuspruchs und der steigenden Nutzerzahlen sucht das ehrenamtliche Team weitere Mitstreiter.

Die Bücherei ist montags von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, mittwochs und donnerstags von 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Kontakt: Doris Kisters vormittags unter Telefon 0 22 66/96-400 und E-Mail doris.kisters@lindlar.de wenden.

Die Stadt freue sich über die Initiative und will sie nach Möglichkeit unterstützen. Die Ziele des Vereins sind Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für die Bücherei, Durchführung kultureller Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Bücherei, Leseförderung von Kindern und Jugendlichen und Aktivierung der Bürger. Der künftige Verein sucht möglichst viele Mitstreiter und Unterstützer, damit er seine Ziele erfolgreich umsetzen.

Die Gründungsversammlung soll stattfinden, wenn es die Infektionszahlen zulassen. Wer sich für den Bücherei-Förderverein interessiert, meldet sich am besten kurz per E-Mail. (lz)