Großbrand in Oberberg: Feuer bricht in Lindlarer Betrieb aus

Großeinsatz für die Feuerwehr im Oberbergischen Kreis am Mittwochmittag. Bei der Firma Ahle Federn im Leppetal m –zwischen Lindlar und Marienheide im Oberbergischen Kreis – ist in der Produktion ein Feuer ausgebrochen. Es gab keine Verletzten.

In Lindlar wurde um 12.02 Uhr Gemeindealarm ausgelöst, alle Einheiten sind im Einsatz. Zusätzlich wurden aus der benachbarten Stadt Gummersbach die Drehleiter angefordert. Insgesamt waren rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz, ebenso der Rettungsdienst aus Lindlar-Marienheide, der am Nachmittag vom Deutschen Roten Kreuz abgelöst wurden, außerdem die Polizei.

Feuerwehrleute beim Einsatz bei Ahle Federn. Jens Schmitz Foto:

Der Brand brach bei dem Automobilzulieferer Ahle Federn in einem sogenannten Ölhärtebecken aus und griff auf das Dach über. Die Federn kommen mit einer Temperatur von rund 900 Grad aus dem Ofen und werden zum Härten in ein 50 Grad warmes Öl-Wasser-Gemisch getaucht. Das Härtebecken fasst rund 16 000 Liter. Aus ungeklärter Ursache kam der Produktionsprozess ins Stocken, das Öl in dem Becken fing Feuer, die Flammen griffen auf das Dach über. Die Mitarbeiter in der Fertigung konnten sich in Sicherheit bringen.

Gegen 14 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, die Löscharbeiten am Dach gingen weiter. Die Landstraße 97 bleibt weiter voll gesperrt. (lb/cor)