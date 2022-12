Wipperfürth – Der Hubschrauber der in der Nacht zu Sonntag über der Stadt stand, dürfte so einige Menschen in Wipperfürth geweckt haben. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war der Grund für den Einsatz eine Fahndung in Wipperfürth.



Einbrecher hatten versucht, in ein Einfamilienhaus an der Ostlandstraße einzusteigen. Die Unbekannten hatten sich wohl durch einen Lichtschacht Zugang zum Keller des Hauses verschafft.



Dabei machten sie Lärm, der die Bewohner des Hauses um 3.35 Uhr aufweckte.

Als sie nachschauten, sahen sie laut Polizei zwei Personen. Die Unbekannten ergriffen über den Balkon die Flucht.



Die Polizei löste sofort eine Fahndung aus. Dazu gehörte auch der Einsatz des Hubschrauber, der längere Zeit über der Stadtmitte und dem Düsterohl in der Luft schwebte.



Die verdächtigen indes konnten nicht gefunden werden. Die Polizei sucht nun Hinweise. Ermittelt wird von der Zentralen Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch. Telefon 02261/8199-0.