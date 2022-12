Wipperfürth – Einbrecher haben der Stadt Wipperfürth Elektromaschinen und ein Schweißgerät gestohlen und ihre Beute gleich mit Schubkarren abtransportiert.



Wie die Polizei berichtet, sind Unbekannte in der Zeit von Dienstagnachmittag auf Mittwochmorgen in den gemeinsamen Bauhof von Wipperfürth und Hückeswagen eingebrochen. Der Bauhof der beiden Kommunen liegt in Wipperfürth am alten Bahnhofsgelände.



Zugang zum Firmengelände verschafften sich die Unbekannten, indem sie den Zaun beschädigten. Auf dem Gelände drangen sie ins Gebäude ein und packten mehrere Elektromaschinen und das Schweißgerät in Schubkarren. Damit karrten sie ihre Beute bis zum Rad- und Gehweg an der Bahntrasse. Dort wurden auch die Schubkarren leer gefunden.



Die Polizei sucht nun Zeugen, denen rund um den früheren Bahnhof in der Zeit zwischen 16.15 Uhr am Dienstag (8. März) und dem folgenden Mittwoch um 6.30 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise an die Polizei unter Telefon 02261/8199-0.



Der gemeinsame Bauhof von Wipperfürth und Hückeswagen liegt am Ortsausgang der Hansestadt in Richtung Wipperfürth. In der Nachbarschaft ist auch die Genossenschaft Wipperfürth und ein Supermarkt. (lb)