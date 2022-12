Lindlar – Auf Kufen Bahnen ziehen, Eisstockschießen, Pirouetten drehen: Ab dem 1. Dezember heißt es im Innenhof der zwei Tiger wieder: Bahn frei. An der Bismarckstraße wird die Eisbahn eröffnet.



Nach dem erfolgreichen Test im vergangenen Winter wird die Anlage mit kleinen Veränderungen wieder aufgebaut. So wird dieses Jahr die Eisstockbahn in die Eisfläche integriert. Auch rund um die Eisfläche wird es wieder eine „Winterzeit“ geben. An Buden wird Glühwein, Punsch und das Bier aus der 2T-Brauerei ausgeschenkt. Stefan Bosbach, Manager bei 2T, hat schon Reservierungen für rund fünf Anmeldungen von Firmen aus der Region, die die Winterwelt für Weihnachtsfeiern buchen. Aber auch Gäste, die einfach Schlittschuhlaufen wollen, können die Bahn wieder wie im vergangenen Winter nutzen. Die 2T-Kletterhalle verleiht rund 200 Paar Schlittschuhe in den unterschiedlichsten Größen. Geöffnet ist die Eisbahn – passendes Wetter vorausgesetzt – montags bis sonntags von 11 bis 21.30 Uhr. Wer die Eisstockschießbahn nutzen will – geeignet für sechs bis zehn Spieler – sollte vorher reservieren, Telefonnummer 0 22 66/ 80 58 830. (lb)