Lindlar – Einen illegalen Tiertransport mit acht Hundewelpen und sieben Katzen hat die Polizei am Mittwochabend gestoppt. Auf der Dr.-Meinerzhagen-Straße hatten die Beamten bemerkt, dass die Fahrerin eines in Moldawien zugelassenen Renault Kangoo während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzte. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten einen starken Urin- und Kotgestank in dem Fahrzeug und entdeckten drei Hundewelpen auf dem Rücksitz sowie eine Transportbox, in der sieben Katzenbabys zusammengedrängt waren.



Im Kofferraum befand sich eine weitere Transportbox mit fünf Hundewelpen. Die Polizei informierte das Kreisveterinäramt, und die Tiere wurden in ein Tierheim gebracht. Die Polizei vermutet, dass es sich um aus Rumänien stammenden Tiere handelt, die wahrscheinlich viel zu jung sind, um die für eine Einreise erforderliche Impfung erhalten zu haben. Die Fahrerin des Wagens, eine 47-Jährige aus Rumänien, hatte mehrere internationale Tierpässe dabei, deren Echtheit noch geprüft wird. Da die Fahrerin keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung aufbringen, bevor sie ohne die Tiere ihre Reise fortsetzen konnte. (r)