Lindlar – Die Weltgruppe von St. Severin beteiligt sich am Freitag am globalen Klimastreik. Die Lindlarerinnen und Lindlarer folgen damit einem Aufruf der Bewegung „Fridays for Future“, die diesen Freitag zum globalen Protesttag ausgerufen hat. Am Vormittag wollen die Lindlarerinnen und Lindlarer um 11 Uhr auf dem Marktplatz demonstrieren, berichtet Iris Röttgen-Remshagen von der Weltgruppe.

Mit dem Protest der weltweiten Bewegung soll daran erinnert werden, dass sich die Auswirkungen der Klimakrise überall auf der Erde bemerkbar machen. „Besonders die Menschen in den Entwicklungsländern leiden unter den Folgen des Klimawandels, das dürfen wir nicht hinnehmen“, so Röttgen-Remshagen.



Die Weltgruppe in Lindlar setzt sich besonders für fairen Handel und bessere Lebensbedingungen in Entwicklungsländern ein und hatte schon das Projekt Fair-Trade-Town auf den Weg gebracht. (lb)