Noch in diesem Jahr: Güterwaggon als Museum für Wipperfürther Bahngeschichte geplant

Wipperfürth -

Zum dem seit 2013 auf dem ehemaligen Bahngelände stationierten Schienenbus soll bald ein Güterwaggon kommen. Dafür setzt sich die im März neu gegründete Interessengemeinschaft Wipperfürther Bahnlandschaft ein.



Er soll neben einem Lager für Werkzeuge in erster Linie als Museum für die Bahngeschichte in Wipperfürth und dem Durchgangslager dienen, informiert Klaus Fink von der IG. Auf der Suche nach einem geeigneten Waggon stieß man auf das Eisenbahnmuseum in Siegen.



Waggon soll noch in diesem Jahr kommen

Hier war man von dem Projekt in Wipperfürth so begeistert, das man einen gut erhaltenen Waggon dem neuen Verein schenkte, so Fink. Doch die Begeisterung für diese Schenkung erhielt einen deutlichen Dämpfer, als die Kosten für den aufwendigen Transport ermittelt wurden. Die Initiatoren seien dennoch zuversichtlich, den Waggon noch in diesem Jahr zum Schienenbus stellen zu können.



Heimatministerin Ina Scharrenbach, die bei ihrer Heimattour Station am Schienenbus machte, habe man auf das Projekt angesprochen. Zudem hofft die IG auf Unterstützung durch die Stadt Wipperfürth und Wipperfürther Firmen. Die Anlieferung des Waggons sei erst der Startschuss für die Arbeit und den Umbau. Der Schienenbus ist jeden Donnerstag ab 18.30 Uhr für Besucher geöffnet. (lz)



schienenbus-wipperfuerth.de