Schneeglätte 19-Jähriger Engelskirchener verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug

Wipperfürth – Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein 19-jähriger Autofahrer aus Engelskirchen, der am Sonntagnachmittag auf der Landstraße 302 ins Schleudern geriet und sich mit seinem Wagen überschlug. Laut Polizei verlor der Fahranfänger auf gerader Strecke in Höhe der Ortslage Vordermühle auf der durch Schneematsch rutschigen Fahrbahn die Kontrolle über seinen VW Polo.

Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich im dortigen Graben und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Weil aus dem Motorraum Betriebsstoffe in den im Straßengraben verlaufenden Bachlauf liefen, rückte auch die Feuerwehr an. An dem Pkw entstand Totalschaden, er wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. (red)