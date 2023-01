Siegprämie wird für die Jugendarbeit eingesetzt

Lindlar/Oberberg – Mit der Siegerehrung in der Lindlarer Filiale der Kreissparkasse Köln fand der Wettbewerb „Oberbergs schönster Orden“ am Mittwoch seinen passenden Abschluss. Filialdirektor Rafael Niedung und Regionaldirektor Manuel Peters überreichten mit Michael Lenzen, federführender Redakteur der BLZ, die Preise.

Den Leserpreis, eine Ballonfahrt für zwei Personen hatten Frederik Eyl gewonnen. Der Lindlarer freut sich darauf, dass Bergische bald einmal aus der Vogelperspektive zu sehen.

Als Sieger konnte sich die KG Rot-Weiß Lindlar über einen Scheck in Höhe von 500 Euro freuen, für die KG Närrische Oberberger auf dem zweiten Platz gab es 300 und für die Narrenzunft Neye auf Rang drei 200 Euro. Und alle drei Vereine wollen mit dem Geld etwas für ihre Mitglieder und insbesondere den Nachwuchs tun. Die KG Rot-Weiß, für die Präsident Philip Caucal und Michael Dlusniewski gekommen waren, will den Mitgliedern, die dem Verein in der schweren Zeiten die Treue gehalten haben, etwas zurückgeben. Zwei Jahre lang habe man keine Veranstaltungen durchführen können und der Ausfall der großen Zeltsitzungen sei für den Verein auch finanziell eine Belastung, so Caucal. Umso mehr habe sich der Verein sich über den Ordenswettbewerb und die dadurch erzielte öffentliche Wahrnehmung und besonders über den Sieg gefreut.

Norbert Zimmermann, Schatzmeister der KG Närrische Oberberger berichtete, dass das Geld für die Ausstattung der jüngsten Mitglieder verwendet wird, die Narrenzunft Neye, möchte im Sommer ein kleines Fest veranstalten, verrieten Präsident Renè Löhr und Bianca Berghaus. (r)