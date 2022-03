Unfall in Wipperfürth: Motorradfahrer bei Kollision verletzt

Wipperfürth/Halver -

Bei einem Unfall, der sich am Samstag kurz nach 22 Uhr auf der L 284 ereignete, ist ein 48-jähriger Motorradfahrer aus Wipperfürth leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr eine 79 Jahr alte Autofahrerin mit ihrem Ford Focus auf der Landstraße in Richtung Halver. An der Kreuzung nach Anschlag wollte sie nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer, der in Richtung Wipperfürth unterwegs war.



Der konnte einen Zusammenstoß nicht mehrverhindern und stürzte bei der Kollision. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Landstraße blieb für Einsatz und Unfallaufnahme gesperrt. (klü)