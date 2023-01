Lindlar – Die Kriminalpolizei Köln ermittelt in Lindlar wegen des Verdachts auf Totschlag. Das hat Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Montag bestätigt.



Der mutmaßliche Täter, der 63-jährige Ehemann der Frau, ist nach der Tat aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Baum gefahren. Er sei in kritischem Zustand.



Die Leiche der 63-jährigen Lindlarerin soll nun obduziert werden.



Wie berichtet, war die 63 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Lindlar am Sonntagabend schwer verletzt worden. So schwer, dass sie später in einer Kölner Klinik ihren Verletzungen erlag.



Unfall auf der Kölner Straße in Lindlar



Als dringend tatverdächtig gilt ihr gleichaltriger Ehemann, berichtet die Polizei. Die zuständige Kriminalpolizei in Köln hat eine Mordkommission eingerichtet.



Bei dem Unfallfahrer, der Sonntagnachmittag auf der Kölner Straße verunglückte, handelt es sich um den 63-jährigen Tatverdächtigen.



Der Mann ist bei dem Unfall auf der Kölner Straße, auf Höher der Einmündung zum Parkbad an der Brionner Straße, schwer verletzt worden.



Ursprünglich war ein Unfall auf der Brionner Straße gemeldet, die Polizei bestätigt aber auf Nachfrage unserer Zeitung den Unfallort als die Kölner Straße.



Verdächtiger ebenfalls schwer verletzt in Klinik



Der Unfall ereignete sich circa 17.50 Uhr am Sonntag, die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Verdächtige sich nach dem Vorfall in der Wohnung in seinen Porsche Cayenne gesetzt hat und davon fuhr.



Auf Höhe der Einmündung zum Parkbad und der Lennefetalhalle endete die Fahrt dann an einem Baum. Die Kölner Straße führt zum westlichen Ortsausgang Lindlars, der Tatort liegt östlich des Hauptorts.



Der Porsche Cayenne war ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Copyright: Klümper

Nach dem Unfall wurde der 63-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik nach Köln geflogen, Stand Montag ist er immer noch in einem kritischen Zustand.



Der Porsche Cayenne ist ein Totalschaden. Die Polizei ließ das Fahrzeugwrack bergen.