Lindlar – Am Wochenende hat ein Jogger in einem Waldgebiet in Lindlar einen männlichen Leichnam entdeckt. Die endgültige Identifizierung des Toten ist noch nicht abgeschlossen, es dürfte sich aufgrund der Gesamtumstände aber um den 74-jährigen Lindlarer handeln, der seit dem 19. Juni vermisst wurde. Die Todesursache konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Ein Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen. (red)