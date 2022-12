Wipperfürth Brand in Absauganlage löst Stadtalarm aus

Zu einer brennenden Absauganlage mussten Feuerwehren in Wipperfürth am Mittwoch (8. Dezember) ausrücken.

Wipperfürth – Am Mittwochmorgen gegen 8.35 Uhr hat die Rettungsleitstelle in Wipperfürth Stadtalarm ausgelöst, die Sirenen heulten. Ursache war ein Brand in einer Absauganlage der Firma HEW-Kabel, wie Peter Rothmann, der Chef der Wipperfürther Feuerwehr, erklärt. „Offenbar haben viele Anwohner einen Feuerschein gesehen und die Leitstelle alarmiert“, so Rothmann. Deshalb sei mit Stadtalarm die höchste Alarmstufe ausgelöst worden. Sämtliche acht Feuerwehreinheiten wurden alarmiert.



Als die Feuerwehr wenig später vor Ort waren, hatten Mitarbeiter von HEW das Feuer bereits gelöscht und so verhindert, dass die Flammen sich ausbreiten konnten. Die meisten Einheiten konnten den Einsatz frühzeitig abbrechen, während die übrigen Kräfte mittels Drehleiter und Wärmebildkamera den betroffenen Bereich auf weitere Glutnester absuchten. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. (cor)