Wipperfürth – Drei Menschen sind bei einem Unfall auf der Kreuzung in Lamsfuß nahe Wipperfeld am Sonntag verletzt worden. Schwer verletzt wurde bei dem Unfall eine 33-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen. Ein 41-Jähriger Autofahrer aus Bergisch Gladbach und seine 15-jährige Tochter wurden mit leichten Verletzungen behandelt. Die Polizei vermutet, dass die 33-Jährige bei ihrer Fahrt über die Kreuzung das Stoppschild am Ende der Dorfstraße übersehen oder nicht beachtet habe und auf die Kreuzung fuhr. Dort war der Mann aus Bergisch Gladbach mit seiner Tochter an Bord in Richtung Wipperfürth auf der Bundesstraße mit Vorfahrt unterwegs.

Das könnte Sie auch interessieren:

Gummersbach Anzeige Zwielichtige Schädlingsbekämpfer bieten 81-Jährigem Dienste an

Unfall in Reichshof Anzeige Krad kollidiert mit Auto – Rettungshubschrauber im Einsatz

Feuerwehr in Wiehl Anzeige Zukünftig besser gerüstet für Waldbrände

Bei dem Zusammenstoß auf der Kreuzung wurden die beiden Autos so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die B 506 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge gesperrt. Die drei Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Erst vergangene Woche war es wenige Kilometer entfernt bei Laudenberg zu einem schweren Unfall auf der B 506 gekommen, als ein 29-Jähriger frontal mit dem Gegenverkehr kollidiert war. (r)