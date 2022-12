Wipperfürth – Unbekannte haben in der vorigen Woche das Schild „Wipperfürth“, das am alten Bahngelände aufgestellt war, gestohlen. Wie Klaus Fink von der Interessengemeinschaft Wipperfürther Bahnlandschaft vermutet, müssen die Diebe Akkuschrauber, Leiter und einen Lieferwagen gehabt haben. Immer wieder würden Fenster am Schienenbus eingeschlagen oder Beleuchtungen und eine Bank zerstört.

Dachdecker Axel Schmidt, der am ehemaligen Bahnhof wohnt, hat sich zu dem Diebstahl in den sozialen Netzwerken geäußert. Wenn das ein „Dummejungenstreich“ sei, sollten diejenigen das Schild wieder zurückbringen, gerne auch bei ihm am alten Bahnhof.

Die Stadt, die Eigentümerin des Geländes und auch des Schildes ist, hat währenddessen Anzeigen wegen Diebstahl erstattet.