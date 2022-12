Wipperfürth Städtisches Gymnasium verkürzt den Ganztagsunterricht

Wipperfürth – Am Engelbert-von Berg-Gymnasium soll die Schule schon bald 35 Minuten früher enden. Das EvB ist eine Ganztagsschule mit drei Langtagen von 7.55 Uhr bis 15.55 Uhr. Wenn der Präsenzunterricht nach dem Ende der Corona-Einschränkungen wieder beginnen kann, sind die Langtage bereits um 15.20 Uhr zu Ende. Das hat die Schulkonferenz der Städtischen Schule beschlossen.

Die Entscheidung wurde nach vielen Überlegungen getroffen: „Wir haben unser jetziges Ganztagsmodell noch einmal evaluiert und Schüler, Eltern und Lehrer befragt“, sagt Schuleiter Erhard Seifert. Viele hätten sich für ein früheres Schulende ausgesprochen. Gerade Bus-Schüler sollen davon profitieren, weil künftig nach Unterrichtsschluss noch Zeit für andere Aktivitäten bleibt.

Seifert betont, man habe im Vorfeld auch mit den Verkehrsunternehmen gesprochen. „Fast alle Fahrschüler können künftig einen Bus früher nach Hause nehmen.“

Wie aber spart das Gymnasium die Zeit ein? Zum einen will man am EvB künftig noch mehr Doppelstunden durchführen, damit entfallen die 5-Minuten-Pausen dazwischen. Bei einer Doppelstunde in einem Fach gebe es ohnehin Methodenwechsel während des 90-minütigen Unterrichts.

Zum zweiten wird die Mittagspause von 60 auf 45 Minuten verkürzt. Mit dem früheren Unterrichtsende hofft das EvB-Gymnasium auch, seine Attraktivität für neue Anmeldungen zu steigern – bei den Schülern, aber auch bei den Eltern. (cor)