Zwei Personen wurden bei einem Unfall zwischen Lindlar und Engelskirchen am Donnerstag verletzt.

Engelskirchen/Lindlar – Donnerstag gegen 16.50 Uhr auf der L 299 an der Gemeindegrenze zwischen Lindlar und Engelskirchen geschah.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 20-jähriger Lindlarer mit seinem Ford Fiesta die Landstraße in Richtung Engelskirchen, als er ausgangs einer Linkskurve auf die Gegenfahrspur geriet und mit dem Skoda einer 55-jährigen Lindlarerin zusammenstieß. Die beiden Personen kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Feuerwehr und eine Fachfirma reinigten die Straße, die deshalb eine Zeit lang gesperrt blieb. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (r)