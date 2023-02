In einer offenen Halle eines Recyclingunternehmens hatte Papier Feuer gefangen.

Bergisch Gladbach – Der Brand in einem Recyclingbetrieb im Gewerbegebiet Zinkhütte im Stadtteil Heidkamp ist nach Ermittlungen der Polizei durch fahrlässige Brandstiftung ausgelöst worden. Davon gehe der Brandermittler aus, so Polizeisprecher Richard Barz.

Vermutlich habe eine „weggeworfene Zigarettenkippe oder Ähnliches“ den Brand ausgelöst, so Barz.

Wie berichtet, war in einer offenen Halle des Unternehmens am Dienstag vergangener Woche Papier in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte das Feuer mit einem Großaufgebot gelöscht. (wg)