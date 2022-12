Bergisch Gladbach – Weil eine Kohlendioxid-Löschanlage in einer stillgelegten Halle der ehemaligen Papierfabrik Zanders ausgelöst hatte, rückte die Feuerwehr am Montagmittag mit einem Großaufgebot auf dem Gelände an.



Einen Brand gab es dort zwar nicht, vom Gas Kohlendioxid, das bei einem Brand Flammen und Glut löschen soll, war aber offenbar einiges in den Hallenkomplex geströmt. Neun Arbeiter, die in der Halle waren, seien von Rettungsdienst und Notarzt der Feuerwehr betreut worden, so Feuerwehrsprecher Elmar Schneiders. (wg)