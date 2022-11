Aus dem Wagen in Odenthal wurde unter anderem das Navi gestohlen.

Bergisch Gladbach – Unbekannte haben das Navigations- und das Bedienungssystem („iDrive“) eines BMW gestohlen, der auf einem Stellplatz an der Goldbornstraße in Paffrath stand.



Die Polizei gibt den möglichen Tatzeitpunkt zwischen Mittwoch, 7.30 Uhr, und Donnerstag, 16.50 Uhr, an. Die Diebe hatten die hintere Dreiecksscheibe an der Seite des BMW eingeschlagen, den Gesamtschaden schätzt die Polizei derzeit auf rund 5000 Euro. Hinweise an 02202/2050. (nip)