Unfall in Bergisch Gladbach 44-jährige Autofahrerin nach Kollision verletzt

Bergisch Gladbach – Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Bergisch Gladbach am Dienstagnachmittag leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, übersah ein 22-jähriger Autofahrer die Autofahrerin, es kam zur Kollision.

Gegen 16 Uhr war die 44-jährige Autofahrerin auf der Wipperfürther Straße in ihrem Renault unterwegs. Der 22-Jährige wollte mit seinem Ford aus der Straße Burggraben in die Wipperfürther Straße einbiegen. Er stoppte laut Polizei zwar zunächst an einem Stop-Schild, übersah beim Anfahren dann aber offenbar die Autofahrerin.

Bei der Kollision wurde die Frau leicht verletzt, eine medizinische Versorgung im Krankenhaus war nicht notwendig. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 4.500 Euro. (mab)