Alleinerziehende geflüchtete Frauen: Förderung für Beratungsstelle läuft aus

Bergisch Gladbach -

Eine beliebtes gemeinschaftliches Fest bei Frauen und Kindern war erneut die Weihnachtsfeier der Anlauf- und Beratungsstelle für geflüchtete alleinerziehende Frauen, kurz Anbe, im Pfarrsaal von St. Joseph in Bergisch Gladbach-Heidkamp. Doch es wird befürchtet, dass es vorerst die letzte vorweihnachtliche Feier war.



Denn das Hilfsprojekt, das der Verein Frauen helfen Frauen Bergisch Gladbach mit Unterstützung der Stadt im Herbst 2016 gestartet hat, ist angelegt auf drei Jahre und läuft zum 31. August 2019 aus. Tixhe Sulejmani Alili, Sozialarbeiterin der Beratungsstelle, bereitet die Ungewissheit, wie es mit Anbe weitergehen kann, große Sorge. „Jede Woche kommen etwa zwei neue bedürftige Frauen zu uns, die auf unsere Hilfe angewiesen sind“, berichtet sie.

Leben ohne die Beratungsstelle für viele kaum vorstellbar

Den Alltag zu bewältigen ohne die Unterstützung der Beratungsstelle sei für viele Flüchtlingsfrauen kaum vorstellbar. „Mittlerweile nimmt keine Arztpraxis mehr Frauen auf, die sich nicht verständigen können“, erzählt die Sozialarbeiterin aus dem Alltag. „Das Argument, es kämen nicht genügend neue Flüchtlingsfrauen zu uns, regt mich auf.“ Alili und ihre Kollegin Katia Aghmir können das Ende von Anbe nicht verstehen. „Unsere Arbeit ist wichtig. Wir hoffen, wir bekommen weiterhin Unterstützung“, appelliert Alili.

Darum bemüht sich Gerda Gehlen vom Verein Frauen helfen Frauen bereits intensiv. „Die Förderung der Deutschen Fernsehlotterie ist auf drei Jahre angelegt. Das war von vornherein klar“, erklärt sie. Sie hofft ab 2020 mit Unterstützung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die Beratungsstelle weiterführen zu können. Gehlen: „Da sich die Hilfestellung und die Themen bei der Beratung ändern, könnte es als Integrationsprojekt fortgeführt werden.“

Da der Verein die Mittel erst im kommenden Frühjahr beantragen könne, ist die Förderung ab 2020 noch nicht sicher. „Sicher ist aber, dass wir einige Monate selbst überbrücken müssen. Dafür benötigen wir 44.000 Euro“, erklärt Gerda Gehlen und hofft, das Geld durch Spenden zusammen zu bekommen.

Unterstützung hat der Verein bisher von der Stadt Bergisch Gladbach erhalten. Mit Beate Schlich, Leiterin des Fachbereichs Jugend und Soziales, hatte der Verein eine wertvolle Mitstreiterin an seiner Seite. Die Miete für die Räume der Beratungsstelle an der Bensberger Straße in Heidkamp finanziert die Stadt. Etwa 170 Damen aus Syrien, Somalia, Irak und weiteren Krisenländern werden und wurden seit 2016 betreut und beraten. Im ersten Jahr sind rund 780 Gespräche mit Hilfesuchenden geführt worden.

Hilfsprojekt hat viele relevante Aufgaben übernommen

Ohne die Beratungsstelle sind geflüchtete alleinerziehende Frauen auf sich allein gestellt. „Wie sollen sie sich ohne Sprachkenntnisse bei der Verwaltung anmelden, dem Arzt sagen was ihnen fehlt oder ihr Kind im Kindergarten anmelden“, betont Alili die Wichtigkeit. Die Weihnachtsfeier trage dazu bei, den Frauen die westlichen Traditionen nahezubringen. Dies sei eine relevante Aufgabe. Zudem sorge es dafür, dass die Frauen, die sonst viel Zeit allein zu Hause verbringen, etwas in der Gemeinschaft unternehmen.

So zum Beispiel Kaula Alijschi. Die 42-Jährige kam vor zwei Jahren nach Deutschland und fand in der Beratungsstelle weit mehr als nur sprachliche Unterstützung. „Damals rief jemand vom Jobcenter bei uns an und sagte, dort wäre eine Frau, die nur weinen würde und die sie nicht verstehen könnten“, erzählt Katia Aghmir. „Da ich arabisch spreche, habe ich ihnen gesagt, sie sollen sie zu mir schicken.“ Sichtlich betroffen erzählt Kaula Alijschi weiter: „Ich bin nach Deutschland gekommen, weil mein Land im Krieg nicht mehr sicher war. Ich hatte fünf Jahre lang meinen Sohn nicht gesehen, weil ich von meinem Mann getrennt lebte und er es mir nicht erlaubt hat meinen Sohn zu treffen. Als ich in Deutschland war, hat er es doch erlaubt. Mein Sohn durfte vor zwei Wochen zu mir kommen.“

Ähnlich sind auch die Erlebnisse der meisten anderen 50 Frauen, die zur Feier gekommen sind. Sie waren dankbar für die Gemeinschaft und freuten sich zusammen zu essen und zu tanzen. Mittendrin unterhielten sich die Beraterinnen. „Da oben hängt ein Kreuz, die meisten Frauen hier tragen ein Kopftuch und wir sind in einer Kirche, um Weihnachten zu feiern. Das ist schon etwas Besonderes“, sagt Tixhe Sulejmani Alili.