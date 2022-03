Gericht: Rösrather behauptet, Dealerin habe ihm für zehn Euro Sex statt Drogen verkauft

Bergisch Gladbach/Berlin -

Die am Mittwoch ins Amt gekommene Ampelkoalition will die „kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften“ einführen. Wären Haschisch und Marihuana bereits jetzt legal, hätte es allein am Tag der Kanzler-Wahl fünf Prozesse weniger bei Strafrichter Reinhard Bohn geben können – genau die Hälfte der zehn Verfahren an diesem Vormittag.