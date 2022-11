Burscheid Straßen-Sperrung in Ösinghausen

Burscheid – Die Ösinghausener Straße wird ab Donnerstag, 2. April, für zwei Wochen gesperrt. Wie Straßen NRW mitteilt, wird die Brücke Ösinghausener Straße, die über die A 1 führt, neu gebaut. Es werden Stahlkonstruktionen für den nächsten Bauabschnitt aufgebaut sowie aus dem vorherigen Bauabschnitt abgebaut.

Dafür müsse die Ösinghausener Straße bis voraussichtlich Freitag,17. April, für den Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitung in dieser Zeit werde ausgeschildert, so Straßen NRW.

Auf der A 1 ist auf einem zwei Kilometer langen Abschnitt eine Verkehrsführung für den Neubau eingerichtet worden, die weiterhin in jeder Fahrtrichtung für den Autoverkehr drei, wenn auch verengte Fahrstreifen offen lässt. „Hierfür sind in Richtung Köln zwei Fahrstreifen auf die Gegenfahrbahn übergeleitet. Die Fertigstellung wird voraussichtlich Mitte diesen Jahres sein“, so Straßen NRW. (JAN)