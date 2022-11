Burscheid – Eine KfZ-Halle in Burscheid-Heide auf der Witzheldener Straße ist am Dienstagnachmittag in Brand geraten. Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr konnten den Brand löschen.

Das Dach der Halle brannte vollständig aus, ein Nachbargiebel konnte mittels Drehleiter geschützt werden.

Aufgrund des Einsatzes staute sich der Verkehr in die Richtungen Hilgen und Witzhelden zeitweise. (Jan, red)