Kürten: Zwei Personen nach Frontalzusammenstoß auf Landstraße schwer verletzt

Kürten -

Schwer verletzt worden sind am Nachmittag ein 29-jähriger Autofahrer aus Kürten und eine 31-jährige Bergisch Gladbacherin, deren Autos auf der Landstraße zwischen Kürten-Spitze und Oberblissenbach frontal zusammenstießen.



Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der Kürtener mit seinem roten Citroën gegen 14.40 Uhr aus Oberblissenbach kommend in Richtung Spitze fuhr und dabei in der S-Kurve in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß sein Wagen frontal mit dem weißen Toyota der Gladbacherin zusammen.



Beide Unfallbeteiligten seien dabei so schwer verletzt worden, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Für die Unfallaufnahme waren die Landstraße bis in den späten Nachmittag hinein gesperrt. (wg)