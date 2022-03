Kultur in Rhein-Berg: Jazz bis Kabarett – Fünf Tipps für das Wochenende

Rhein-Berg -

Jede Woche sprechen Birgit Eckes und Thomas Rausch über das Kulturleben im Rheinisch-Bergischen Kreis. Was war diese Woche ein Highlight oder hat überhaupt nicht gut funktioniert? Wie verändert sich die Kulturlandschaft in Bergisch Gladbach und den Kommunen im Kreisgebiet? Worauf können sich kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger in Zukunft freuen? Im Wechsel beantworten unsere Autoren diese Fragen und geben Tipps fürs Wochenende.

Wohin geht`s am Wochenende?

Politisches Kabarett

„Es hört nicht auf!“ heißt Wilfried Schmicklers aktuelles Kabarettprogramm. Markus Klümper / sauerlandrepor Foto:

„Es hört nicht auf!“ heißt Wilfried Schmicklers aktuelles Kabarettprogramm, das er im Bergischen Löwen in Bergisch Gladbach auf die Bühne bringt. Am Freitag, 25. März, 20 Uhr, ist der profilierte Mahner zu erleben – der seinen wütenden und zugleich mitfühlenden Blick auf das Zeitgeschehen bekannt ist. Zutritt nach 2G-Regel, Karten zu 29,80 Euro an der Theaterkasse Bergischer Löwe.



Jazz im Kunstmuseum

Das Kunstmuseum Villa Zanders in Bergisch Gladbach. Henrieke Weins Foto:

„After Work: Freedom“ heißt ein Programm in der Reihe „Galeriekonzerte“ im Kunstmuseum Villa Zanders in Bergisch Gladbach. Am Freitag, 25. März, 20 Uhr, ist dort das Ensemble Slowfox zu Gast: Hayden Chisholm (Saxofon), Sebastian Grams (Kontrabass) und Philip Zoubek (Klavier) spielen eigene Werke. Karten zu zehn Euro an der Theaterkasse Bergischer Löwe, Kartenreservierung im Haus der Musik unter (02202) 25 03 70.

Kunst und Arbeitsmaterial

Durch menschliche Arbeit geadelte Materialien hat der 2015 verstorbene Künstler Kurt Soiron bei seinen Werken in den Mittelpunkt gestellt. Christopher Arlinghaus Foto:

Durch menschliche Arbeit geadelte Materialien – zum Beispiel Leder, Bleche, Guss-Stücke oder Balken – hat der 2015 verstorbene Künstler Kurt Soiron bei seinen Werken in den Mittelpunkt gestellt. Die Galerie Schröder und Dörr in Refrath, Wingertsheide 59, zeigt Skulpturen, Objekte und Assemblagen von Kurt Soiron unter dem Titel „Erlebniswelten für Entdecker“. Vernissage ist am Freitag, 25. März, 20 Uhr, Walter Jansen gibt eine Einführung. Danach ist die Ausstellung bis 14. Mai zu sehen: dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr, samstags von 11 bis 14 Uhr.

Skulptur und Zeichnung

Die Strunde an der Villa Zanders Guido Wagner Foto:

Mit dem, was gerade zur Hand ist, arbeitet Bildhauerin und Zeichnerin Inge Schmidt. Arbeiten der Künstlerin zeigt die Ausstellung „Inge Schmidt – an der Wand und vor und neben“ im Kunstmuseum Villa Zanders. Die Eröffnung ist am Sonntag, 27. März, 11.30 Uhr. Danach ist die Ausstellung bis 24. Juli zu den gewohnten Öffnungszeiten zu sehen.



Lieder und Texte

Ermutigen und aufmuntern wollen Monika Kampmann und Ingrid Ittel-Fernau mit ihrem Programm „Jangk, bliev nit stonn“ (Geht, bleibt nicht stehn), das sie am Sonntag, 27. März, 17 Uhr, im Bergischen Saal von Schloss Eulenbroich in Rösrath präsentieren. Mit Liedern und Texten auf Hochdeutsch und Kölsch fordern sie dazu auf, dem Tag etwas Positives abzugewinnen. Zugang nach 3G-Regel, Karten zu 18 Euro sind beim Kulturverein Schloss Eulenbroich, (02205) 90 73 20, in den Buchhandlungen Junimond und Till Eulenspiegel sowie unter www.ztix.de erhältlich.

Kultur-Highlight der Woche Nicht weniger als der Beginn einer neuen Dekade, das ist für die Mitglieder des Arbeitskreises der Künstlerinnen und Künstler das Jahr 2020. Die Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns, Verwerfungen und Berufshandicaps hat die Kunstschaffenden gleich mehrfach gebeutelt. Sie konnten ihre Arbeiten nicht zeigen, und der fragile Zustand der Welt hat diese nicht unerheblich beeinflusst.

Das ist zu sehen in der großen Ausstellung „zwanzigzwanzig“, die – vier Mal verschoben – jetzt im Basement 16 in Bensberg, Schloßstraße 16, endlich eröffnet werden kann. Fast 40 Kunstschaffende zeigen ihre Sicht auf die Themen der Zeit, die das sind insbesondere Corona, der Klimawandel mit seinen einschneidenden Folgen und natürlich der Krieg in der Ukraine.

Ermutigen und aufmuntern wollen Monika Kampmann und Ingrid Ittel-Fernau mit ihrem Programm „Jangk, bliev nit stonn“. Christopher Arlinghaus Foto: Der Zustand der Welt drängt die heimischen Künstler zu Experimenten, befeuert vom dringenden Bedürfnis, diese verunsichernden Zeiten mit ihren ureigenen Mitteln zu verarbeiten. So spiegeln die Arbeiten Seelenzustände und Ängste wieder, und sie geben diese Befindlichkeiten unmittelbar an die Betrachter weiter. Nicht verpassen! Die Ausstellung wird eröffnet am Freitag, 25. März, 18 Uhr. Sie ist zu sehen bis Sonntag, 3. April, geöffnet Samstag/Sonntag 11-16 Uhr, wochentags 15-18 Uhr. Was gibt es Neues? Der Krieg in der Ukraine treibt auch andere Kulturschaffende um, in diesen Tagen sind mehrere Veranstaltungen dem Frieden und der Hilfe für die vom Krieg Betroffenen gewidmet.

Eine „Lesung für den Frieden - gegen Krieg, für Menschlichkeit und Menschenrechte, für ein sicheres und friedliches Europa" gestalten neun Lesende aus Rösrath, Bergisch Gladbach und Köln: Am Freitag, 25. März, 18 Uhr, präsentieren sie im Ratssaal Bensberg ein Programm mit Texten ukrainischer und russischer Autorinnen und Autoren, Schirmherr der Lesung ist Bergisch Gladbachs Bürgermeister Frank Stein (Eintritt frei, Spenden für die Ukraine-Hilfe erbeten).

Fast 40 Kunstschaffende zeigen ihre Sicht auf die Themen der Zeit. Anton Luhr Foto: Für die Ukraine engagiert sich auch ein Benefiz-Programm mit Orgelmusik zur Passionszeit, zu dem die Evangelische Kirchengemeinde Volberg-Forsbach-Rösrath einlädt. Der Bonner Organist Georg Friedrich gestaltet es an diesem Samstag, 26. März, 18.30 Uhr, in der Evangelischen Kirche Volberg in Rösrath-Hoffnungsthal (keine Anmeldung erforderlich, Spenden erbeten). Ein weiteres Benefizkonzert für Betroffene des Ukraine-Kriegs gestaltet das Blasorchester Marialinden am Sonntag, 27. März, 15 Uhr, auf dem Bahnhofsvorplatz in Overath (bei schlechtem Wetter im Kulturbahnhof). An dem kurzfristig auf die Beine gestellten Programm beteiligen sich auch befreundete Musiker (Eintritt frei, Spenden für die Organisation „Habitat for Humanity“ erbeten). Kultur-Gesicht der Woche Mit Farbexplosionen auf der Leinwand beeindruckt die Overather Künstlerin Helga Mols. Ihre Ausstellung „Progression“ ist noch bis zum Sonntag, 27. März, im „Haus der Kunst“ in Nümbrecht zu sehen (Jakob-Engels-Straße 2, donnerstags und freitags von 15 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr). Mols schüttet und tropft die Farbe gern direkt auf die liegende Leinwand.

Das Blasorchester Marialinden bei einem Konzert Anton Luhr Foto: Das erfolgt in größter Ruhe und Konzentration, Schicht um Schicht, mit langen Trocknungspausen. Neben den Tropfbildern sind auch Arbeiten rund um die Farbe Magenta (helles Purpur) ausgestellt sowie „Strange Loops“, bei denen die Künstlerin knallige Farben mit der Bewegung von Linien und Spritzern kombiniert. Am Samstag und Sonntag führt Helga Mols während der Öffnungszeiten persönlich durch die Ausstellung.

