Leichlingen Fotos und Objekte zum Thema Tod im Bürgerhaus

Leichlingen – Mit dem Thema Tod beschäftigen sich die beiden Leichlinger Künstler Frank Tschentscher und Berthold Welter in ihrer Ausstellung „NORMAL - Auf Leben und Tod“, die am Sonntag, 13. Oktober, im Bürgerhaus Am Hammer eröffnet wird. Frank Tschentscher ist von Beruf Molekularbiologe im Landeskriminalamt, Berthold Welter Steinmetz in Dierath. Sie zeigen im Bürgerhaus bis zum 27. Oktober Fotos, Installationen und Objekte zum schmalen Grat zwischen Leben und Tod.

Die vom Kulturbüro der Stadt organisierte Ausstellung wird um 11.15 Uhr eröffnet. Es sprechen die stellvertretende Bürgermeisterin Erika Horsthemke, der katholische Pfarrer Josef Walraf und Frank Tschentscher. Öffnungszeiten sind samstags von 15 bis 17 und sonntags von 11 bis 17 Uhr. (hgb)