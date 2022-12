Leichlingen-Witzhelden Zwei Zeugen überraschen Diebe

Leichlingen-Witzhelden – Zeugen haben am Donnerstagabend zwei Einbrecher in die Flucht geschlagen, die gegen 19.15 Uhr in ein Einfamilienhaus auf dem Heider Weg eingedrungen sind. Als sie sich beobachtet fühlten, rannten die Täter aus dem Obergeschoss durch die Terrassentüre zu ihrem nahe geparkten Fluchtwagen, einem dunklen Renault Clio mit dem Kennzeichen M-SG. Die Männer sind 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,82 Meter groß, hatten kurzes, dunkles Haar und waren schick gekleidet. Einer trug einen Kinn-, der andere einen Oberlippenbart. Um Hinweise bittet die Polizei unter ? 02202 / 2050. (hgb)