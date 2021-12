Fünf Monate nach der Flut: Küchenhof in Odenthal öffnet wieder inklusive Adventsmarkt

Odenthal -

Nach fünf Monaten Wiederaufbau des durch die Juli-Flut geschädigten Gebäudes ist der Küchenhof in Altenberg nun wieder geöffnet.



Mittwochs bis sonntags ist die Küche durchgehend von 11. 30 Uhr bis 22 Uhr in Betrieb. Die Gäste erwarte eine neue Speisekarte, die auf frische Produkte aus der Region setze, so Sonya Gröblinghoff, Leiterin Verkauf und Veranstaltung. Im Innenhof hat zudem an den Adventswochenenden eine kleiner Adventsmarkt geöffnet. Von freitags bis sonntags gibt es hier rund um die Feuerschale Glühwein, Kinderpunsch und Raclette-Brot.



Küchenhof lädt zum Adventsmarkt mit Live-Musik ein

Zudem bietet der gemeinsame Stand der Flüchtlingshilfe Odenthal und der Caro-Kleiderkammer selbstgefertigte und nachhaltige Geschenkideen vom Baumschmuck über Schals bis hin zu Kuchen im Glas und vieles mehr, so Anne Brandt. Geöffnet sind die Adventsbuden freitags von 15 bis 20 Uhr, samstags von 12 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 19 Uhr. Zudem gibt es am 11. und am 19. Dezember weihnachtliche Live-Musik mit Helmut Alba.

Auf dem Adventsmarkt gibt es unter anderem Glühwein. Küchenhof Foto:

Am 24. Dezember bleibt das Restaurant des Küchenhofs geschlossen, am 25. und 26. Dezember wird ausschließlich das Weihnachtsmenü serviert, für das Gäste reservieren müssen. Während der Adventszeit bietet der Küchenhof auch ein Gänsespecial auf Vorbestellung an – und solange der Vorrat reicht.



Für Gäste gilt im Restaurant sowie im Innenhof/Außenbereich die 2G-Regel. Um für die Gäste noch mehr Sicherheit zu schaffen, so Sonya Gröblinghoff, arbeite das Mitarbeiter-Team nach den Richtlinien von 2G-plus und teste sich daher zusätzlich täglich. (spe)