Gaststätten-Brand in Overath: Suche nach Ursache gestaltet sich schwierig

Overath -

Die Suche nach der Ursache für den Brand im „Alten Zollhaus“ gestaltet sich noch schwieriger als zunächst ohnehin schon befürchtet. Nun soll in der kommenden Woche ein Sachverständiger hinzugezogen werden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte.

Wie berichtet, war bei dem Großbrand in der Nacht auf Freitag der als Gastronomie genutzte Teil des historischen Fachwerkensembles aus dem 17. Jahrhundert komplett ausgebrannt. Zuvor soll es eine Explosion in dem Gebäudeteil gegeben haben, in dem sich die Küche befand. Dort wurden komplette Mauern mit großer Wucht nach außen gedrückt. Zumindest nach der Explosion war die Gasleitung geborsten. Die Feuerwehr ließ das Gas kontrolliert abbrennen, bis die Gasleitung im Erdreich gekappt werden konnte.

Die Absperreinrichtung war unter den Trümmern begraben. „Da ist es natürlich auch besonders schwer, noch Spuren zu sichern“, so ein Polizeisprecher am Dienstag. Gemeinsam mit dem Brandsachverständigen der Versicherung soll der Brandort nun Anfang kommender Woche noch einmal begangen werden. Mit Ergebnissen sei frühestens im Laufe der Woche zu rechnen, hieß es.