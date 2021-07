Golfplatz am Lüderich: Promis messen sich bei Benefizturnier in Fußball und Golf

Overath -

Zwei Leidenschaften zur gleichen Zeit zu vereinen und damit anderen Gutes zu tun – das ist nicht oft möglich. Für die Teilnehmer am Golf-Fußball-Benefiz-Turnier am Samstag auf dem Golfplatz am Lüderich jedoch klappte das gut, und sogar prominente Unterstützung mischte sich unter die Teams.



Zum zweiten Mal fand ein Event dieser Art auf dem Golfplatz in Steinenbrück statt. In Vierer-„Flights“, also einer Gruppe, die gemeinsam von Loch zu Loch unterwegs ist, wurden Golf- und Fußballstationen kombiniert, der Wettbewerb war als als 18-Loch-Turnier angelegt.

Dabei waren unterschiedliche Fähigkeiten gefragt, einmal mit dem kleinen, das andere Mal mit dem großen Ball, der aber wie sein kleiner Bruder ebenfalls stets eingelocht werden musste, beispielsweise in ein Planschbecken. „Wir haben unglaublich viele Fußballfans hier, die unterhalten sich alle so unglaublich viel darüber und begeistern sich auch für diese Sportart“, erklärte die Geschäftsführerin des Golfclubs, Sabina Henrich, wie es zu der ungewöhnlichen Idee kam.

Teams entsprechend dem Lieblingsverein

Die verschiedenen Teams benannten sich nach Fußballmannschaften – nach ihrem Lieblingsverein. Ihre Zugehörigkeit signalisierten sie mit Vereinstrikots, auf ähnliche Art schmückten sie ihre Golfcards. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, das spielte keine Rolle, alle sollten mit Spaß dabeisein.

Für Spieler Markus Zinner aus Moitzfeld-Ehrenfeld war das Benefiz-Turnier eine willkommene Abwechslung. Der Leiter einer Versicherungsagentur ist von klein auf begeisterter Fußballer, hat sogar in der Oberliga gespielt. Vor zwei Jahren hat er mit dem Golfen begonnen und ist nun auch davon begeistert.



„Ich bin fast täglich hier, diese Kombination aus der geistigen und körperlichen Anstrengung ist wahnsinnig toll. Sobald ich den Berg hochfahre, schalte ich ab und mein Handy aus“, erklärte er.

Das Team „Kölner Haie“ mit Roman Konrads, Eishockey-Legende Mirko Lüdemann, Charles Prinz von Auersperg und Stefan Heckmanns. Joachim Gies Foto:

Seine Mitstreiter für den „Flight“ kannte er bis auf einen nicht, denn in der Regel ist Golf ein Individualsport, doch nach zehn Minuten hatte er alle bei sich und das Team „Borussia Mönchengladbach“ war aufeinander eingestellt.

Ein Team tanzte mit seinem Namen aus der Reihe, denn die „Kölner Haie“ sind zum einen kein Fußballverein, zum anderen hatte sich ein echter Hai unter die Aktiven gemischt: Mirko Lüdemann, ehemaliger Spieler und im Eishockey eine Legende. Auch Jens Nowotny, der lange bei Bayer 04 Leverkusen gekickt hat, und Shary Reeves, die vielen aus der Sendung mit der Maus bekannt ist und ebenfalls fußballerische Erfahrung mitbringt, waren mit von der Partie, um die Golfer zu unterstützen.

Ein weiterer Gast des Turniers war Hedwig Neven DuMont. So, wie die anderen Prominenten den sportlichen Part übernahmen, übernahm die couragierte Ehrenbürgerin der Stadt Köln und Witwe des Verlegers Alfred Neven DuMont den Part „Benefiz“.



Als Vorsitzende des Vereins „wir helfen“ durfte sie die Spenden, die durch Startgelder und freiwillige Zugaben zusammenkamen, entgegennehmen. Die Turnierteilnehmer ließen den Abend gemütlich ausklingen und fanden sich an den passend für ihre Mannschaften dekorierten Tischen zusammen.