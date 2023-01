Overath – In den Gegenverkehr geraten ist am Freitagmorgen ein Mercedes-Fahrer (65) auf der Olper Straße in Steinenbrück. Der Gladbacher prallte mit seinem Pkw frontal in den VW einer 63 Jahre alten Overatherin. Die tiefstehende Sonne habe ihn geblendet, gab der Mann gegenüber der Polizei an. Beide Beteiligten wurden schwer verletzt, bei dem Mann wurde aufgrund von Medikamenteneinnahme eine Blutprobe angeordnet. An beiden Autos entstand Totalschaden. (cbt)