Persönliche Beratung: Overather VR-Bank öffnet nach Flutschaden frisch renoviert

Overath -

Gute Nachrichten für Untereschbach: Nach mehrmonatigen Renovierungsarbeiten können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen ihre Kunden ab Ende März in runderneuten Geschäftsräumen empfangen.

Mitte Juli 2021 war die Geschäftsstelle, wie die Filialen in Leverkusen-Schlebusch und Leichlingen vom Hochwasser überflutet worden. An allen drei Standorten liefen die Keller voll, in den Servicebereichen und Büros stand das Wasser rund 80 Zentimeter hoch. In den letzten Monaten waren die Beraterinnen und Berater der VR Bank in einem Container-Provisorium weiterhin persönlich für die Menschen vor Ort, während die Geschäftsstelle vollständig saniert und modernisiert wurde.

Unternehmen aus der Region für Sanierung engagiert

Die Untereschbacher Filiale in der Olper Straße 33-35 musste komplett entkernt werden. Mobiliar, Netzwerktechnik, Elektrik, Heizung, Kundenschließfächer – Einrichtung und Haustechnik wurden vollständig erneuert. . Der Servicebereich ist hell, offen und einladend. Alle Arbeitsplätze wurden mit neuer Technik ausgestattet, das gilt auchfür die SB-Geräte.



Filialleiter David Laufenberg betont die gute Zusammenarbeit mit den regionalen Handwerksbetrieben: „Wir haben bei der Sanierung unserer Filiale in Untereschbach so weit wie möglich auf kompetente Unternehmen aus der Region vertraut. So konnten wir die Bauarbeiten deutlich schneller abschließen als geplant.“ Mit der Rückkehr in die modernisierten Räumlichkeiten unterstreicht die VR Bank den Stellenwert der persönlichen Beratung vor Ort.

Die Öffnungszeiten der Geschäftsstellen sind weiterhin: Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, Montag und Dienstag 14 bis 16 Uhr, Donnerstag 14 bis 18 Uhr. (jer)