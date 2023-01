Pferderettung in Leichlingen 31 Jahre alter Haflinger mit Bagger aus Böschung gerettet

Leichlingen – Die Rettung eines Pferdes aus einer schwierigen Lage gehört für Feuerwehrleute durchaus zu den kniffligen Aufgaben, weil sie unkontrolliert schreckhaft sein können und flüchten wollen.



Dieser mit 31 Jahren ziemlich betagte Haflinger war beim Spazierengehen am Krähwinkeler Weg in Leichlingen am Mittwochmorgen seitlich eine Böschung zum Weltersbach hinabgerutscht und konnte nicht mehr aufstehen. Man gab dem Tier Infusionen, aber nichts half.



Die Leichlinger Feuerwehr organisierte bei den Solinger Kollegen ein Tragegeschirr. Eine wichtige Unterstützung lieferte ein Bagger von einer nahen Baustelle. Der half dem alten Tier mit der Kraft des Baggerarms auf die schwachen Beine und bahnte dem altehrwürdigen Klepper langsam einen Ausgang aus dem Gestrüpp zurück auf den Weg.