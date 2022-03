Erste Klima-Demo: „Rösrath for Future“ weist auf Klimawandel und Flutfolgen hin

Rösrath -

250 bis 300 Menschen, Jung und Alt, brachte die neu gegründete Gruppe „Rösrath for Future“ bei ihrer ersten Klima-Demonstration nach eigenen Angaben auf die Beine. Zum Klima-Aktionstag am Freitag waren junge Familien mit Kindern ebenso präsent wie Betroffene der Überschwemmung vom Juli 2021, darunter auch viele ältere Menschen.



Bei der Auftakt-Kundgebung auf dem Rathausplatz in Hoffnungsthal forderte Lena Müllhäuser von der Rösrather Gruppe zu stärkeren Anstrengungen auf, um bei der Erderwärmung das 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens einzuhalten. Mit Blick auf die Flutkatastrophe vom Vorjahr sagte Bernd Rützel: „Nicht-Handeln in der Klimakrise ist wesentlich teurer als Handeln.“ Unter den Demonstrierenden auf dem Rathausplatz war auch Bürgermeisterin Bondina Schulze (Grüne).



Auch der Krieg in der Ukraine fand Aufmerksamkeit, mit dem Lied „Es ist an der Zeit“ von Hannes Wader wies Liedermacher Bernd Bobisch auf die Notwendigkeit hin, sich auch für den Frieden zu engagieren. Der anschließende Demonstrationszug durch Hoffnungsthal sollte laut „Rösrath for Future“ auf die noch nicht behobenen Flut-Schäden und damit auf Folgen des Klimawandels aufmerksam machen. Anderswo in Rhein-Berg machten sich Klimaschutz-Aktive zur Klima-Demo in Köln auf. (tr)