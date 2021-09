Verkehrskontrolle eskaliert: Gladbacher verletzt drei Polizisten in Rösrath leicht

Rösrath -

In Rösrath sind am Dienstagabend, 14. September, drei Polizisten leicht verletzt worden, als sie einen 22-jährigen Mann kontrollierten. Der Bergisch Gladbacher war den Beamtinnen und Beamten gegen 21.35 Uhr in der Nähe des Bahnhofs durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, ergab ein Atemalkoholtest vor Ort einen Wert von 0,7 Promille.

Während dieser noch freiwillig durchgeführt wurde, verweigerte der Mann einen Drogenvortest. Trotz „einiger Auffälligkeiten, die auf den Konsum berauschender Mittel“ hinweisen, wie die Polizei mitteilt. Die Beamtinnen und Beamten wollten den 22-Jährigen zu einer Blutprobenentnahme mit auf die Wache nehmen, und die Situation spitzte sich zu: Der Beschuldigte wehrte sich zunächst mit Beleidigungen, schließlich auch mit Schlägen und Tritten gegen die Polizistinnen und Polizisten.

Schließlich wurde er mit Handfesseln fixiert und auf die Wache gebracht, geht aus der Meldung der Polizei hervor. Dort wurde dann auch der Bluttest durchgeführt. Unter anderem wegen der leichten Verletzungen der Polizisten kommen deswegen mehrere Anzeigen auf den Bergisch Gladbacher zu. (pic)