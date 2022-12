Bedburg – Im Kreisverkehr an der Ausfahrt der A 61 in Bedburg ist am Donnerstagmorgen ein Lkw umgekippt. Der Fahrer (58) gab laut Polizei an, in dem Kreisel an der L 279/Ecke Erkelenzer Straße gegen neun Uhr einem Pkw ausgewichen zu sein. Der Autofahrer soll ihm die Vorfahrt genommen haben und weitergefahren sein. Die Polizei prüft noch, ob Fahrerflucht vorliegt.



Die Bedburger Ausfahrt der A 61 Richtung Venlo ist noch bis etwa 17.30 Uhr gesperrt. Zunächst musste der Lkw geräumt werden. Dabei ist nach Angaben der Polizei Öl ausgelaufen. Der Verkehr wird umgeleitet.

Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug war mit Altpapier beladen. (smh)