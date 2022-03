Bewegung für Kinder: Kreissportbund zeichnet Bergheimer Sportverein aus

Bergheim/Pulheim -

Der Kreissportbund (KSB) hat den TSV Glessen und die Kindertage von Ulrike Effertz für ihr Engagement in der Bewegungsförderung von Kindern ausgezeichnet.



An Weiberfastnacht waren KSB-Vorsitzender Harald Dudzus und Marcel Kessel von der Initiative „NRW bewegt seine Kinder“ in die Mehrzweckhalle an der Rochusschule gekommen, um dem TSV die Auszeichnung „Sportverein mit dem Schwerpunkt Bewegungsförderung von Kindern“ zu überreichen. Ulrike Effertz, die auch Übungsleiterin beim TSV ist, erhielt die Würdigung, weil sie Bewegungsförderung zum Schwerpunkt ihrer Arbeit macht hat. Ihre Tagespflege ist damit die dritte Einrichtung nach den Glessener Wierichspänz und den Mühlenzwergen, die dafür mit dem TSV kooperieren.



Rhein-Erft: Kreissportbund verteilt Zertifikate

Der KSB zertifiziert seit 2016 Kitas, Tagespflegeeinrichtungen und Vereine über das Programm „Bewegungsförderung im Verein und Kita“. Ein Kooperationspartner ist der TSV Glessen. „Bei uns können auch schon die Kleinsten ihren Spaß am Sport entdecken“, sagt TSV-Vorsitzender Richard Beckschulte. Tagespflegeperson Ulrike Effertz meint: „Gerade in Corona-Zeiten ist die Bewegung viel zu kurz gekommen.“ Sie hatte schon einen Übungsleiterschein gemacht, bevor sie überhaupt von der KSB-Zertifizierung wusste. Sie bietet das Eltern-Kind-Turnen in der Glessener Mehrzweckhalle an.



„NRW bewegt seine Kinder“ ist ein Programm des Landessportbundes NRW, das seit 2010 Kindern und Jugendlichen mehr Sport und Bewegung ermöglichen möchte. Kinder- und Jugendsport soll in den Kommunen durch Kooperationen mit Schulen und Kitas gesichert werden. „Die massive Einführung des Ganztags in den Schulen ist die größte Herausforderung für die Sportvereine“, kommentiert Harald Dudzus.