Dachstuhlbrand in Quadrath-Ichendorf: Bewohnerin verletzt sich bei Löschversuch

Bergheim-Quadrath-Ichendorf -

Wegen zwei brennenden Mülltonnen hat am Freitagmorgen ein Dachstuhl in Quadrath-Ichendorf Feuer gefangen. Nach Angaben der Feuerwehr versuchte die Bewohnerin zunächst, das Feuer an der Brahmsstraße selbst zu löschen und verbrannte sich im Gesicht. 40 Feuerwehrleute unter der Leitung von Peter Keuthmann bekamen das Feuer schnell in den Griff.

Warum die Mülltonnen, die neben dem Haus standen, Feuer fingen, ist noch unklar. Die rechte Seite des Dachs wurde beschädigt. (red)