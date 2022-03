Explodierende Spritpreise: Bergheimer kündigt erneut Demo mit Hunderten Lkw an

Bergheim-Niederaußem -

Gerd Fischer, Spediteur aus Bergheim-Niederaußem, hat zu einer Lkw-Demonstration gegen die hohen Spritpreise unter dem Titel „Diesel Demo“ aufgerufen.



Am Samstag, ab 11 Uhr, sollen die Lkw durch Niederaußem fahren. Angemeldet habe er wieder 1000 Lkw. „Ich rechne mit 600 bis 700“, kündigt Fischer an. Er war auch am vergangenen Mittwoch an der Aktion beteiligt, als Lkw-Fahrer aus Protest Autobahnen in der Region blockierten wollten. Die Polizei hatte die Demonstration kurzfristig verboten und nach Köln umgeleitet.



Die Rhein-Erft-Polizei kündigt an, dass neben den eigenen Kräften auch solche der benachbarten Behörden im Einsatz sein werden, ebenso ein Polizeihubschrauber. Die, die friedlich demonstrieren, werde man schützen. Gegen Personen, die Gewalt anwenden oder Plätze und Straßen blockieren wollen, werde man einschreiten.